» حجز وزيرة الصحة 14 يومًا عقب عودتها من الصين

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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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إيمان هاني

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزيرة الصحة، هالة زايد ستخضع للكشف الظاهري وسيتم متابعتها لمدة 14 يومًا فور عودتها من الصين، قائلاً: "وزيرة الصحة هي من ستطلب ذلك" .

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن الوزيرة تم الكشف عليها في الصين هى والوفد المرافق معها.

وتابع: "وزيرة الصحة ستباشر حياتها في هذه الفترة بطريقة عادية ولن تمنع من المشاركة في جلسات الحكومة، لافتًا إلى أن الوزيرة لن يتم إرسالها إلى الحجر الصحي بمستشفى النجيلة بمطروح كما حدث مع العائدين من مدينة ووهان الصينية. 

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