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أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف البطولات، أبرزها مباراة  ليفربول وتشيلسي دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

كأس الاتحاد الإنجليزى

ليفربول يواجه تشيلسي فى تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 .

وست بروميتش يواجه نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 .

ريدينج يواجه شيفيليد يونايتد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 13.

كأس ألمانيا

ساربريكين يواجه فورتونا دوسلدورف، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

بايرن ميونخ يواجه شالكة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية.

كأس البرتغال

فاماليكاو يواجه سبورتينج لشبونة، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت السعودية.


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