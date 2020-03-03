بشرى للمصريين..نهاية فيروس كورونا الشهر المقبل

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جمال شعبان

زف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقًا، بشرى سارة للمصريين وأهل الخليج والأفارقة، بشأن فيروس كورونا، وذلك بعد إشارات وزارة الصحة العالمية عن ظهور بعض الحالات المصرية التي تحمل فيروس كورونا.

وقدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا، أخبارَا سارة للمصريين والأفارقة وأهل الخليج بخصوص فيروس كورونا وانتشاره في هذه الدول.

وأكد شعبان أن ارتفاع حرارة الجو في الربيع والصيف فوق الـ20 درجة يساعد على التخلص من فيروس كورونا، وذلك لأن الفيروس يتراجع ويختفي بدرجات الحرارة المرتفعة بعد 20 درجة.

ومن المعروف أن البلاد العربية ومصر وأفريقيا ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في الصيف، وقد تصل إلى 40 درجة.


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