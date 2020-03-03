إعلامي: "إديني الكورونا في بوقي"

03 مارس 2020 - 10:35 ص

استنكر الإعلامي تامر أمين، السخرية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات وزيرة الصحة هالة زايد حول عدم وصول فيروس "كورونا" إلى مصر حتى هذه اللحظة.



وأَضاف "أمين"، من خلال برنامج "أخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أهو الكورونا جه يا فقريين، الفقريين اللي أقصدهم هما اللي كانوا طول الوقت بيقولوا معقول الكورونا مجاش مصر ، ده موجود في كل دول العالم ، أهو جه ووصل ، يارب تكونوا انبسطوا".



و تابع: "ربنا يستر وميبقاش فيه حالات تانية، بقول للناس اقلقوا وخافوا لأن الوضع عالميا خطر ، الناس لسه بتسلم وبتبوس كأنها بتقول إديني الكورونا في بوقي".

