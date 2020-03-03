» بعثة الزمالك تطير لتونس استعدادا لـ "الترجي"

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تطير بعثة الزمالك، مساء اليوم لتونس، استعدادًا لمواجهة الترجى التونسى، في إياب دور الثمانية من منافسات دورى أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد رادس فى إياب منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر ان يخوض الفريق آخر مران له بملعب النادى فى الحادية عشرة صباح اليوم، على أن تتجه بعثة الزمالك مساءً إلى مطار القاهرة من أجل السفر إلى رادس على متن طائرة خاصة التي وفرها مرتضى منصور رئيس النادى لتجنب إرهاق اللاعبين بعدما توالت رحلات الفريق الخارجية خلال الشهر الماضى.


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