» تسجيل صوتي لـ فنانة شهيرة يكشف تهديدها لهؤلاء

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نادين نجيم
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تسجيل صوتي

نادين نجيم

سيرين عبد النور

يبدو أن الخلاف بين الفنانتين سيرين عبد النور وناديب نسيب، لم يهدأ بعد، فقد تبادل معجبيهما السباب والاتهامات، عبر موقع "تويتر" وهو ما دفع كل من الفنانتين للحديث وتوضيح الأمر .

لم تهدأ هذه التدوينات المتبادلة، ووصل الأمر إلى قيام عبد النور، بنشر تدوينة ردت فيها على إحدى معجبات نجيم، كانت قد تعدت عليها لفظيا في تدوينة أخرى، وكتبت: "الله يعين نادين على وحدة متلك قليلة أدب ومخيلتها واسعة، أنتوا ناس بدكن ترباية ما حدا غيركن بشوه صورة نادين بين زملائها، ما تاركين حدا من شركن ومحبتي مجانية مش عن مصلحة، بعد ناقص تحللوا محبتي كمان، روحوا عيشوا حياتكن حاج بقى ناطرني على كل تويت وكل مقبلة لتحللوها ضد نادين".

من جانبها، ردت نادين نسيب، على ذلك الجدل من خلال تسجيل صوتي تمت إذاعته عبر حلقة MBC Trending ، قالت إن ما حدث أحزنها جدًا، وجعلها تشعر بأنها محاطة بكم هائل من الطاقة السلبية، مؤكدة على أنها تتفهم جيدًا محبة معجبيها ومعجبي سيرين، إلا أنهم تعدوا الحد اللازم، لافتة إلى أنه لا يمكن معرفة الطرفة البادىء بالخطأ لأن طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي، تحول دون ذلك.

تابعت موجهة رسالة لمحبيها، قالت فيها: " ادعموني وحبوني باللي أنتوا بتشوفوا بس من دون ما نضطر نعلق على أي حدا أو نجرح أي أحد، وإذ شافوا أي شيء بدون تهذيب، أنا بطلب منهم بكل بساطة يعملوا سكرين شوت، ويبعتولي إياها وأنا بتصرف، بعرف أخد حقي بالقانون".



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