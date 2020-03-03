» فيديو مسرب للعشرات من جثث ضحايا فيروس كورونا في "قم" الإيرانية

03 مارس 2020 - 09:45 ص

تداول وراد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل مستودع للجثث في قم الإيرانية يوضح حقائق لا تريد السلطات الإيرانية كشفها عن الأعداد الحقيقية للمصابين والمتوفين جراء لفيروس كورونا المستجد.

ويظهر مقطع الفيديو والذي وثقه أحد العاملين بالمستودع عن حجم الضحايا الكبير جراء الوفيات بالفيروس القاتل، حيث ظهرت عشرات الجثث ملقاة إلي جانب أحد الغرف الخاصة بالمستودع الواقع علي أطراف مدينة قم معقل تفشي الفيروس.

وأشار موثق مقطع الفيديو إلي أنه هناك جثث لم يتم القيام بمراسم دفنها منذ 5 أيام منذ استلامها من المستشفي.