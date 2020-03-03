  • الثلاثاء 03 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تامر أمين

تامر أمين: "البهايم مش بيحصل فيها كده"

ارشيف

صور.. وزيرة الصحة تخضع لاختبارات كورونا

وليد نوفيق

فنان شهير يرفض المصافحة خوفا من كورونا

وزارة التربية والتعليم

التعليم توضح حقيقة إخلاء مدارس الجمهورية في 7 مارس

فريق الزمالك

نجم الزمالك: أتمنى اللعب لهذا النادي الكبير المسمى "الأهلي"

شعبان عبد الرحيم

ابن شعبان عبد الرحيم يثير ضجة بـ"كورونا الحلزونة"

خامنئي

الموت يفجع خامنئي ويفرح الإيرانيين

معتز مطر

رسالة نارية من مطرب "بنت الجيران" لمعتز مطر بشأن السعودية

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كورونا

العلماء يحذرون من كارثة جديدة لـ" كورونا"

الآثار: "لو كل أهرامات العالم وقعت زوسر ميقعش"

آخر الأخبار

الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار
الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

االرئيس: أي ضرر لمصر يعني ضياع المنطقة

الاثار

الأهرامات

إكسترا نيوز

مصطفي وزيري

رد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الأنباء التي رددها البعض بشأن تساقط هرم زوسر، قائلا: "طريقة بناء الهرم تؤكد لو كل أهرامات العالم وقعت، زوسر ميقعش عشان طريقة بنائه". 

وأضاف "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أعمال ترميم الهرم بدأت في 2004 وتوقفت في 2011، واستأنفت أعمال التطوير مرة أخرى في 2017، موضحا أنه تم تجديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع: تم ترميم المدخل الجنوبي والشمالي لهرم، حيث إنه لأول مرة سيستطيع السائح زيارة الهرم من الداخل، مؤكدا أنه سيتم افتتاح هرم زوسر المدرج بسقارة بعد ترميمه الخميس المقبل". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تسجيل صوتي لـ فنانة شهيرة يكشف تهديدها لهؤلاء
» الآثار: "لو كل أهرامات العالم وقعت زوسر ميقعش"
» التعليم عن إلغاء المنهج: "قولوا مش عايزين نتعلم"
» "شروع في قتل".. زوج شيرين عبد الوهاب يهدد مستقبلها
» فيديو مسرب للعشرات من جثث ضحايا فيروس كورونا في "قم" الإيرانية
» التعليم توضح حقيقة إخلاء مدارس الجمهورية في 7 مارس
» الموت يفجع خامنئي ويفرح الإيرانيين
» العلماء يحذرون من كارثة جديدة لـ" كورونا"
» كشف سر ما قاله مدرب صن داونز لـ"فايلر" أثناء ركلة جزاء الأهلي
» فنانة شهيرة: هذا المرض ينتشر بيننا .. وهو أخطر من كورونا
» معشوق جماهير الزمالك لا يمانع الانتقال إلى الأهلي: وارد جدًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:01

  • شروق

    06:24

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:00

  • عشاء

    19:30

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية