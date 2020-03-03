» الآثار: "لو كل أهرامات العالم وقعت زوسر ميقعش"

رد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على الأنباء التي رددها البعض بشأن تساقط هرم زوسر، قائلا: "طريقة بناء الهرم تؤكد لو كل أهرامات العالم وقعت، زوسر ميقعش عشان طريقة بنائه".





وأضاف "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أعمال ترميم الهرم بدأت في 2004 وتوقفت في 2011، واستأنفت أعمال التطوير مرة أخرى في 2017، موضحا أنه تم تجديد مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة.



