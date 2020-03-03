» التعليم توضح حقيقة إخلاء مدارس الجمهورية في 7 مارس

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متابعات- أمينة عبد العال

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التعليم توضح حقيقة امتحان الصف الثالث الثانوي"أوبن بوك"

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وزير التربية والتعليم

فيروس كورونا

إخلاء المدارس

أكد  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا  يوجد أية إصابة بفيروس " كورونا " في المدارس مضيفا أن الدراسة منتظمة ولن يحدث أي تغيير في مواعيدها.

وأضاف خلال   مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث" أن مصر دولة مؤسسات والتعاون وثيق بين كافة الوزارات وتابع " حتى لو شائعات بنتحقق منها " .

وكشف الوزير أن إجراءات الإخلاء الاحترازية هو قرار سابق أتخذ عام 2016 بهذا الشأن بالتنسيق الداخلي مع مديريات الأمن لأي طارئ وليس له علاقة بفيروس كورونا المستجد .

كما ناشد الوزير أولياء الأمور  بعدم استقاء معلوماتهم من جروبات ما يسمى " الأمهات " لان إشاعة أخبارهم  يمنحهم نوعاً من المصداقية  متهماً ما سماه استهداف العملية التعليمية من قبل جهات غير معروفة.

جدير بالذكر أن بعض المواقع الإخبارية قد تداولت بعض الأنباء عن إخلاء مدارس الجمهورية منذ السابع من مارس وحتى التاسع عشر من نفس الشهر، مما أثار حالة من القلق بين أولياء الأمور.


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