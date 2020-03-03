» الموت يفجع خامنئي ويفرح الإيرانيين

03 مارس 2020 - 09:22 ص

توفي الخطيب الإيراني عبد الحميد مقدسيان مساء أمس إثر إصابته بفيروس كورونا، وهو يعتبر أكبر مداحي خامنئي مما أفجعه، إلا أنه علي الجانب الآخر لاقي خبر وفاته فرحة بين المواطنين الإيرانيين حيث قال أحد المواطنين تعليقا علي خبر وفاته" العقبي لخامنئي وروحاني وظريف و أحذيتهم في الحوزات إن شاء الله".

جدير بالذكر أن فيروس كورنا حصد العديد من أرواح مسئولين إيرانيين منهم محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، ولم يتم الإعلان في إيران حتى الآن عن الأعداد الحقيقية للمصابين والمتوفين جراء الفيروس المستجد.