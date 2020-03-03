» التعليم عن إلغاء المنهج: "قولوا مش عايزين نتعلم"

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، دعوات المطالبة بإلغاء الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا، قائلا: "قولوا إحنا مش عايزين نتعلم، اللي مش عايز يتعلم يقول".

وأضاف"شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "لو بنفكر نلغي المدارس والجامعات، لازم نقفل أي حاجة فيها تجمع".

وأضاف"شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "لو بنفكر نلغي المدارس والجامعات، لازم نقفل أي حاجة فيها تجمع".