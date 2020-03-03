» التعليم عن إلغاء المنهج: "قولوا مش عايزين نتعلم"

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طارق شوقي وزير التربية و التعليم
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استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، دعوات المطالبة بإلغاء الدراسة خوفا من انتشار فيروس كورونا، قائلا: "قولوا إحنا مش عايزين نتعلم، اللي مش عايز يتعلم يقول". 

وأضاف"شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "لو بنفكر نلغي المدارس والجامعات، لازم نقفل أي حاجة فيها تجمع". 

وتابع: "مصر دولة مؤسسات، ولابد أن يطمئن المصريون للإجراءات التي يتم اتخاذها، مؤكدا أن العملية التعليمية تسير كما هى، ولا يوجد أي تغيير". 

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