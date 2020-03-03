» العلماء يحذرون من كارثة جديدة لـ" كورونا"

03 مارس 2020 - 09:13 ص

حذر علماء من كارثة جديدة خاصة بـ" كورونا" وهي أن الفيروس المستجد قد يكون دائما أو موسمي أي أنه لن يختفي علي الإطلاق.

وأشار العلماء إلي أن انتشار الفيروس خارج السيطرة في دول أخري مثل كوريا الجنوبية و إيطاليا و إيران ، ومع الآمال أن الفيروس سينتهي مع بداية فصل الصيف إلا أن الخبراء نبهوا إلي أنه قد لا ينتهي بل من الممكن أن يتحول إلي مرض دائم مثل نزلات البرد والأنفلونزا.

وأعلن البروفيسور جون أوكسفورد من جامعة الملكة ماري في لندن في تصريحات صحفية لجريدة"تلغراف" البريطانية أنه إذا نظرنا إلي الفيروسات الأخرى من نفس عائلة كورونا وهي فيروسات تنفسية عرفنا عنها الكثير خلال الـ 50 فإنها موسمية، مضيفا إنها تسبب أمراض تشبه البرد المعتاد ، مؤكدا أنه إذا أردنا أن نعرف أنه يسير علي نفس النهج فعلينا الانتظار.

وشاركه الرأي الدكتور أميش أدالجا خبير الأمراض بجامعة جون هوبكينز الأمريكية مؤكدا في تصريحات صحفية أن الفيروس مرض مزمن للبشر ولن ينتهي من دون اكتشاف لقاح له.

وأفادت المصادر الطبية أن الفيروس وصل إلي مرحلة " الاكتفاء الذاتي" أي أن بإمكانه الانتقال من شخص لآخر دون اتصاله بمصدره الأصلي، ويعتقد الخبراء أنه خرج من سوق لبيع لحوم الحيوانات من مدينة"ووهان" وسط الصين وظل ينتشر بشكل سريع ولم تتمكن السلطات من إيقافه برغم محاولاتها المضنية.

جدير بالذكر أن عدد الإصابات حتى الآن كسر حاجز الـ 80 ألف علي مستوي العالم إلا أن الصين تستحوذ علي 79 ألف مصاب وحدها، و قارب عدد الوفيات من الـ 3 آلاف قتيل بالفيروس.