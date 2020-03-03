الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 مارس ارتفاع طفيف حيث سجل 15.65 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل في البنك الأهلي 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.58 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.68 جنيه.


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