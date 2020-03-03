» كشف سر ما قاله مدرب صن داونز لـ"فايلر" أثناء ركلة جزاء الأهلي

أحمد عادل شعبان
كشف مراسل قناة الأهلي بجنوب أفريقيا أسرار الحديث الطريف الذي رصدته الكاميرات بين بيتسو موسيماني - مدرب صن داونز - و رينيه فايلر - المدير الفني للأهلي - أثناء لقاء الفريقين الذي انتهى بفوز الأحمر بهدفين مقابل لاشيء .
وقال في لقاء مع برنامج "ملك وكتابة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم المنيسي ومستشار التعاقدات عدلي القيعي: موسيماني ذهب لفايلر أثناء ركلة جزاء علي معلول وقال له إن اللاعبين الخاصين بفريقه أخبروه أنها ليست ضربة جزاء صحيحة.
وأضاف: الأهلي وصن داونز سافرا في طائرة واحدة .. وموسيماني كان يمر على لاعبي الأهلي طوال الرحلة ويطمئن عليهم .
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