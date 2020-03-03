» معشوق جماهير الزمالك لا يمانع الانتقال إلى الأهلي: وارد جدًا

03 مارس 2020 - 08:29 ص

أكد محمد إبراهيم - نجم الزمالك السابق ومصر المقاصة - أنه لا يمانع الانتقال إلى النادي الأهلي في حال تلقى عرضا.



وقال "إبراهيم" في مداخلة عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" حول انتقاله إلى الأهلي : كل شيء وارد في عالم كرة القدم.



وأضاف: انتقلت إلى مصر المقاصة من أجل المشاركة والعودة إلى منتخب مصر وهذا ما يشغلني الفترة المقبلة.



ويرتبط محمد إبراهيم بعلاقات طيبة مع جماهير نادي الزمالك والتي كان بعضها يمانع رحيله من الفريق.



