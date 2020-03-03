» لماذا غضبت والدة سهير رمزي منها وقاطعتها؟

أحمد عادل شعبان
تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزي بعيد ميلادها السبعين ، ذلك العمر الذي لم يخلو من الكثير من الأزمات وبخاصة مع والدتها الفنانة الراحلة درية أحمد.
علاقة "سهير" مع والدتها تميزت بالقوة والارتباط الشديدين ، لكن رغم ذلك فإن درية أحمد قاطعت ابنتها سهير رمزي بسبب خطأ ارتكبته .
واعترفت سهير رمزي أنها ارتكبت خطأ كبيرًا بعد قيامها بإجهاض نفسها لأنها لا تريد أن يأتي طفل يشاركها في حب والدتها ، وهو الأمر الذي أغضب الأخيرة بشدة.
وأضافت: والدتي قاطعتني وقتها لانني ارتكبت جريمة أدعو أن يسامحني الله عليها ، ولم أقم بهذا الخطأ مرة أخرى.
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