» لماذا غضبت والدة سهير رمزي منها وقاطعتها؟

03 مارس 2020 - 07:49 ص

تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزي بعيد ميلادها السبعين ، ذلك العمر الذي لم يخلو من الكثير من الأزمات وبخاصة مع والدتها الفنانة الراحلة درية أحمد.



علاقة "سهير" مع والدتها تميزت بالقوة والارتباط الشديدين ، لكن رغم ذلك فإن درية أحمد قاطعت ابنتها سهير رمزي بسبب خطأ ارتكبته .



واعترفت سهير رمزي أنها ارتكبت خطأ كبيرًا بعد قيامها بإجهاض نفسها لأنها لا تريد أن يأتي طفل يشاركها في حب والدتها ، وهو الأمر الذي أغضب الأخيرة بشدة.



وأضافت: والدتي قاطعتني وقتها لانني ارتكبت جريمة أدعو أن يسامحني الله عليها ، ولم أقم بهذا الخطأ مرة أخرى.







