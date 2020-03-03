نجم الزمالك: أتمنى اللعب لهذا النادي الكبير المسمى "الأهلي"

أحمد عادل شعبان
أكد حمدي النقاز - الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك - أنه يتمنى اللعب للنادي الأهلي .
وقال "النقاز" في مداخلة مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورت 2" : لا أريد الدخول في مسألة الأزمة التي بيني وبين الزمالك .. فهذا الأمر يتولاه المحامي الخاص بي.
وأضاف: أعشق جماهير الزمالك ، وهي تبادلني الحب .. ولو لم أكن أحب الزمالك لرحلت بعدما تلقيت عرضا عربيا مغريا بعد مباراة الزمالك مع الهلال السعودي.
وأردف: لم أتلق أية عروض من النادي الأهلي ، لكن بالتأكيد أتمنى اللعب له يوما .. أي لاعب يتمنى اللعب لهذا النادي الكبير.
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