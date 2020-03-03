نجم الزمالك: أتمنى اللعب لهذا النادي الكبير المسمى "الأهلي"

03 مارس 2020 - 07:38 ص

أكد حمدي النقاز - الظهير الأيمن السابق لنادي الزمالك - أنه يتمنى اللعب للنادي الأهلي .



وقال "النقاز" في مداخلة مع برنامج "جمهور التالتة" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق على قناة "أون تايم سبورت 2" : لا أريد الدخول في مسألة الأزمة التي بيني وبين الزمالك .. فهذا الأمر يتولاه المحامي الخاص بي.



وأضاف: أعشق جماهير الزمالك ، وهي تبادلني الحب .. ولو لم أكن أحب الزمالك لرحلت بعدما تلقيت عرضا عربيا مغريا بعد مباراة الزمالك مع الهلال السعودي.



وأردف: لم أتلق أية عروض من النادي الأهلي ، لكن بالتأكيد أتمنى اللعب له يوما .. أي لاعب يتمنى اللعب لهذا النادي الكبير.



