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جلسة نميمة وراء رفع زوج شيرين عبد الوهاب مسدسه في وجه مدير أعمالها

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حسام حبيب
حسام حبيب
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أحمد عادل شعبان

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حسام حبيب

حكمت محكمة القاهرة الجديدة بحبس المطرب حسام حبيب - زوج المطربة شيرين عبد الوهاب - لمدة عام بتهمة الشروع في قتل مدير أعمالها السابق ياسر خليل .

وكشفت مصادر السبب وراء الأزمة ، حيث تبين أن سهرة جمعت شيرين عبد الوهاب و زوجها ومدير أعمال السابق ياسر خليل وعدد من الأصدقاء ، وفي خلال تلك الجلسة تحدث "خليل" عن نجم كبير بشكل سيء .

وأضاف المصدر: أن ياسر خليل علِم أن حسام حبيب ذهب إلى هذا النجم وقام بنقل ما قاله الأول مما تسبب في أزمة كبيرة بينه وبين النجم الشهير.

واستدرك: عندما واجه ياسر خليل ، حسام حبيب بهذا الأمر ، قام الأخير برفع مسدسه في وجهه.

وتابع المصدر: هذه الواقعة حدثت أمام مكتب "ياسر خليل" لكن بعض الحضور استطاعوا تهدئة حسام حبيب وإقناعه بالانصراف من المكان.

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