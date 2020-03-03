» جلسة نميمة وراء رفع زوج شيرين عبد الوهاب مسدسه في وجه مدير أعمالها

03 مارس 2020 - 07:14 ص

حكمت محكمة القاهرة الجديدة بحبس المطرب حسام حبيب - زوج المطربة شيرين عبد الوهاب - لمدة عام بتهمة الشروع في قتل مدير أعمالها السابق ياسر خليل .



وكشفت مصادر السبب وراء الأزمة ، حيث تبين أن سهرة جمعت شيرين عبد الوهاب و زوجها ومدير أعمال السابق ياسر خليل وعدد من الأصدقاء ، وفي خلال تلك الجلسة تحدث "خليل" عن نجم كبير بشكل سيء .



وأضاف المصدر: أن ياسر خليل علِم أن حسام حبيب ذهب إلى هذا النجم وقام بنقل ما قاله الأول مما تسبب في أزمة كبيرة بينه وبين النجم الشهير.



واستدرك: عندما واجه ياسر خليل ، حسام حبيب بهذا الأمر ، قام الأخير برفع مسدسه في وجهه.



وتابع المصدر: هذه الواقعة حدثت أمام مكتب "ياسر خليل" لكن بعض الحضور استطاعوا تهدئة حسام حبيب وإقناعه بالانصراف من المكان.

