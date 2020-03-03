رسالة نارية من مطرب "بنت الجيران" لمعتز مطر بشأن السعودية

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عمر كمال

شن عمر كمال - مطرب أغنية "بنت الجيران" - هجوما شرسا على الإعلامي بقناة الشرق الإخوانية بعد بثه فيديو قديم على أنه حديث ليثير بعض البلبلة .

وقال "كمال" في مقطع فيديو عبر صفحته بـ"فيس بوك" : أنا في شهر واحد (يناير) اللي فات كان عندي فرح في السعودية وجبت الراجل صاحب الفرح وشكرته على كرم ضيافتي، موجهًا حديثه إلى "مطر": أنت خدت الفيديو وقلت إنه جديد.

وأضاف: أنت خدت الفيديو من على صفحتي وأنت عارف تاريخه، وقلت إن عمر كمال ده منعوه من مصر وبيغني في السعودية، وفين القيم والأخلاق بتاع السعودية، وبتعمل حوار.

وأردف: هل ربنا يرضى إنك أنت تاخد فيديو، والإعداد عندك واخده من صفحتي، وعارف تاريخه، ويقول إنه فيديو جديد بعد أزمتي مع النقابة؟ أكيد ده كدب وتدليس، وربنا ميرضاش بالظلم.

واستدرك: هل حضرتك تضمن إن الفيديو ده ميعملش مشاكل للراجل صاحب الفيديو في بلده وممكن يقطع عيشه وممكن يرفده من شغله؟ ده برضو ربنا ميرضاش بالظلم.

وتابع: بعد إذنك يا معتز يا مطر خليك في حالك، وسيبنا في حالنا. أنا لو عندي قضية عايز أدافع عنها هطلع أعمل فيديو وأقول يا جماعة أنا مظلوم في واحد اتنين تلاتة، وأقول بلدي مصر جاية عليا في كده .. خليك في قضيتك واتكلم عن نفسك، مش عشان تاخد بنط على مصر تستخدم شاب زيي لسه بيبدأ حياته، وتاخد فيديو تحوّره، ربنا ميرضاش بالظلم، وميرضاش إنك تستخدمني في قضية أنا مش طرف فيها.

وأنهى كلامه قائلا: اللي أنت بتعمله ده مش كويس وحرام وظلم، أنت بتوقّع ولاد الناس في مشاكل عشان حضرتك تعمل حلقة وتاخد شو وتبان إنك صاحب حق. بعد إذنك متتكلمش عليا، أنا لو عايز هتكلم براحتي في بلدي.


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