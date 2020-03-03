المطارات ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة "كورونا"

03 مارس 2020 - 12:50 ص

قامت وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة بإدارة الحجر الصحي وجميع الجهات المعنية برفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.



حيث يتم التنسيق بشكل يومى ومستمر مع جميع الجهات المعنية وبخاصة وزارة الصحة والسكان لمتابعة الموقف أولاً بأول للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ومتابعة تنفيذ الخطة الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس من خلال إجراء الفحص الطبى الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها الفيروس من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية والمزودة بكافة الاستعدادات والمستلزمات الطبية الخاصة بالفحص الطبى.



كما قامت جميع المطارات المصرية وكذا الشركة الوطنية مصر للطيران بإلزام جميع العاملين بكافة المطارات وعلى متن الطائرات بتنفيذ تعليمات الحجر الصحى واتخاذ أعلى المعايير الوقائية في التعامل مع الركاب وقد تم تدريبهم على التعامل مع حالات الإشتباه وتقوم إدارات السلامة والصحة المهنية بمتابعة الاجراءات الاحترازية المطبقة بجميع صالات المطارات لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية.



هذا بجانب إجراء الفحص الطبى على الركب الطائر وتطهير وتعقيم جميع الطائرات ومختلف وسائل النقل التي تعمل بالمطارات والتخلص الآمن من النفايات وفقًاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة وإرشادات منظمة الصحة العالمية هذا بالإضافة إلى توزيع منشورات إرشادية على جميع العاملين الخاصة بهذا الفيروس وتم تعميمها على جميع المطارات.

