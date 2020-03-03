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مطرب "بنت الجيران" يكشف وصية والده المثيرة

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حسن شاكوش
حسن شاكوش
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المصريون ـ متابعات

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كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، عن أنه لم يخبر والده بمشاكله في كرة القدم، وعدم قيده في صفوف ناديه، موضحا أنه قال لوالده أنه في إجازة.
وأوضح "شاكوش"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن والده توفي بعد عدم قيده في النادي بأربعة أيام، لافتا إلى أنه تحطم نفسيا بعد الوفاة ما جعله يتجه للغناء ويعزف عن الكرة.
وأشار مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش إلى أن والده نصحه قبل وفاته بالتركيز في الغناء وكرة القدم لأنهما أكثر مصادر كسب المال الكثير.
وأردف شاكوش أن والده كان صوته جميلا في الغناء ولكنه لم يغن نظرا لأصوله الصعيدية التي حالت دون امتهانه هذا العمل، حيث كان يخشى من والده الذي هدده بإطلاق النار عليه لو امتهن الغناء في الأفراح.

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