آمنة نصير تطالب بإيقاف "الموالد" بسبب هذا الأمر الخطير

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طالبت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، وزير الداخلية إلى إصدار قرار بوقف الموالد في جميع أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة خوفا من انتشار فيروس كورونا بهدف دفع الأذى عن البشرية.
وأوضحت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إن المملكة العربية أوقفت العمرة، وربما توقف الحج لسلامة الإنسان، مؤكدة أن النفس البشرية عزيزة ومن الضرورة حمايتها.
وشددت على ضرورة إغلاق الأضرحة منعا لأي تجاوز ولوقف ظاهرة التوسلات التي قد تكون سببا في انتشار الفيروس.

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