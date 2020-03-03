3 تريليون دولار حجم الخسائر العالمية بسبب فيروس كورونا

03 مارس 2020 - 12:00 ص

كشف الدكتور إبراهيم مصطفى خبير الاقتصاد والاستثمار، عن أن هناك خسائر اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي بسبب فيروس كورونا، حيث وصلت إلى 3 تريليون دولار، فضلا عن 264 مليار دولار في البورصات العالمية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك احتمالية لتضاعف الخسائر في حال عدم تضافر الجهود العالمية لإحكام السيطرة على المرض وكذلك الآثار السلبية له.



ولفت خبير الاقتصاد والاستثمار إلى وجود مصانع توقفت عن الإنتاج في الصين لعدم قدرتها على توفير مدخلات الصناعة.



وأضاف أن مصر أقل ضرر من الناحية الاقتصادية بسبب كورونا، مشددًا على أهمية تنمية وعي المواطن المصري بفيروس كورونا حتى يتمكن من مواجهته، ويحجم انتشاره.









