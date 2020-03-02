خبير اقتصادي يكشف أسباب زيادة أسعار الذهب

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أكد وصفي أمين رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن حالة الذعر التي تنتاب الدول جراء فيروس كورونا أثرت على حالة الاقتصاد عالميا، حيث أدت إلى ارتفاع سعر الذهب 7 جنيهات.
وأوضح "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كورونا أحدث حالة من عدم الاستقرار في أسعار الذهب، موضحًا أن السوق المصرية يسير تبعا للأسواق العالمية.
ولفت رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أن أسعار الذهب الصيني لم تتأثر لأنه عبارة عن معادن أخرى لا تمت للذهب بصلة، ناصحًا المواطنين الذين لديهم مخزون من الذهب بيعه في الوقت الحالي لأن السعر مرتفع.

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