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"كورونا" الإثنين: 3044 وفاة و89 ألف إصابة في 71 دولة

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ارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 71 دولة حول العالم حتى مساء الإثنين، إلى 3044 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 89 ألفا، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى إعلانات رسمية.
وفيما يلي أحدث إحصائيات ضحايا الفيروس:
1 - البر الرئيسي للصين: 80026 إصابة توفى منها 2914
هونج كونج (تتبع الصين): 95 إصابة توفى منها 4
2 - ماكاو: 10 إصابات
3 - كوريا الجنوبية: 3150 إصابة توفى منها 17
4 - اليابان: 941 إصابة توفى منها 11
5 - إيطاليا: 1835 إصابة توفى منها 52
6 - إيران: 1501 إصابة توفى منها 66
7 - سنغافورة: 98 إصابة
8 - الولايات المتحدة: 80 إصابة توفي منهم 6
9 - فرنسا: 191 إصابة توفى منهم 4
10 - ألمانيا: 129 إصابة
11 - إسبانيا: 74 إصابة
12 - الكويت: 56 إصابة
13 - تايلاند: 42 إصابة
14 - تايوان: 39 إصابة توفى منهم واحدة
15 - البحرين: 49 إصابة
16 - ماليزيا: 24 إصابة
17 - إستراليا 25 إصابة
18 - المملكة المتحدة: 35 إصابة منهم وفاة واحدة
19 - الإمارات: 19 إصابة
20 - فيتنام: 16 إصابة
21 - كندا: 14 إصابة
22 - السويد: 22 إصابة
23 - سويسرا: 10 إصابات
24 - العراق: 27 إصابات
25 - النرويج: 6 إصابات
26 - عمان: 6 إصابات
27 - النمسا: 14 إصابات
28 - روسيا: 5 إصابات
29 - كرواتيا: 5 إصابات
30 - إسرائيل: 12 إصابة
31 - الفلبين: 3 إصابات منهم وفاة واحدة
32 - اليونان: 7 إصابات
33 - الهند: 3 إصابات
34 - لبنان: 13 إصابة
35 - رومانيا: 3 إصابات
36 - باكستان: إصابتان
37 - فنلندا: إصابتان
38 - هولندا: 10 إصابات
39 - جورجيا: إصابتان
40 - المكسيك: إصابتان
41 - مصر: إصابتان
42 - الجزائر: 5 إصابات
43 - أفغانستان: إصابة واحدة
44 - شمال مقدونيا: إصابة واحدة
45 - أستونيا: إصابة واحدة
46 - ليتوانيا: إصابة واحدة
47 - بلجيكا: إصابة واحدة
48 - بيلاروسيا: إصابة واحدة
49 - نيبال: إصابة واحدة
50 - سريلانكا: إصابة واحدة
51 - كمبوديا: إصابة واحدة
52 - الدنمارك: إصابة واحدة
53 - البرازيل: إصابتان
54 - نيوزيلندا: إصابة واحدة
55 - نيجيريا: إصابة واحدة
56 - أذربيجان: إصابة واحدة
57 - موناكو: إصابة واحدة
58- قطر: 7 إصابات
59- الإكوادور: إصابة واحدة
60- أيسلندا: إصابة واحدة
61- أرمينيا: إصابة واحدة
62- لوكسمبرج: إصابة واحدة
63-أيرلندا: إصابة واحدة
64- التشيك: 3 إصابات
65- الدومينيكان: إصابة واحدة
66- إندونيسيا: إصابتان
67- السنغال: إصابة واحدة
68- السعودية: إصابة واحدة
69- الأردن: إصابة واحدة
70- تونس: إصابة واحدة
71- المغرب: إصابة واحدة -

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