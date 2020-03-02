» ارتفاع وفيات "كورونا" في الولايات المتحدة إلى 6

02 مارس 2020 - 11:20 م

أعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن، الإثنين، وفاة 4 أشخاص بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 6 حالات، بحسب شبكة "cbsnews" التلفزيونية الأمريكية.



وقال المسؤولون الأمريكيون، في مؤتمر صحفي، إن الفيروس قتل حتى الآن 6 أشخاص في ولاية واشنطن، هم 5 من سكان مقاطعة كينج، والسادس من مقاطعة سنوهوميش.

ووفق إحصاء للأناضول، بلغ عدد وفيات "كورونا" في العالم، حتى صباح الإثنين، 3 آلاف و44 حالة، وما يزيد عن 89 ألف مصاب.

وظهر الفيروس، لأول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقًا في 68 دولة، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم أجمع.