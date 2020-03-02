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لجنة الانتخابات تغرم نتنياهو بعد نشره هذا الفيديو المثير

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو
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المصريون ووكالات

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غرمت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، مساء الإنثين، رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو ما يزيد عن ألفي دولار بعد نشره فيديو "مجتزأ" لمنافسه بيني غانتس زعيم حزب "أزرق- أبيض" في خضم اليوم الانتخابي.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن لجنة الانتخابات غرمت نتنياهو والليكود مبلغ 7.500 شيكل (نحو 2170 دولار)، يتم دفعه لـ "أزرق- أبيض"، مع إلزامهما بحذف الفيديو المذكور.
وفي وقت سابق الإثنين، تقدم "أزرق أبيض" بالتماس لدى لجنة الانتخابات، ضد حزب الليكود، بدعوى نشر مقطع فيديو يحرف فيه كلام زعيمه "غانتس".
ومساء الإثنين، بث نتنياهو وحزب الليكود على حساباتهما بمواقع التواصل مقطع فيديو لـ"غانتس" بدا فيه الأخير وكأنه أخطأ من فرط التوتر لدى مخاطبته الناخبين وقال "لا تصوتوا لـ أزرق- أبيض".
إلا أن "غانتس" سارع ونشر الفيديو الكامل الذي بثه على الهواء من سيارته وهو في طريقه لمدينة حيفا (شمال) لمتابعة سير الانتخابات.
وكتب "غانتس" على تويتر: "نتنياهو مضغوط، لذلك عاد وبث أخبارا كاذبة مع فيديو مجتزأ وكاذب. إليكم الفيديو الكامل والذي قلت فيه: إذا لم تصوتوا لأزرق أبيض- فسوف نذهب لانتخابات رابعة".
وانطلقت الإثنين، في إسرائيل الانتخابات الثالثة التي تجري في غضون أقل من عام، بعد جولتي انتخابات جرتا في أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول الماضيين، دون أن يفضيا إلى تشكيل حكومة، ما أوجد أزمة سياسية. -

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