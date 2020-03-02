إيطاليا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 52

02 مارس 2020 - 10:10 م

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا، إلى 52 بعد تسجيل 18 وفاة جديدة الإثنين، وعدد المصابين إلى 1835 حالة.



وذكر المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريللو، أن 15 وفاة جرى تسجيلها، الإثنين، في إقليم "لومبارديا"، و3 في منطقة "إميليا رومانيا" شمالي البلاد.

وأضاف بوريللو، أن حالات الإصابة بكورونا ارتفعت بدورها إلى 1835.

وأوضح أن الأشخاص الذين خضعوا للعلاج من الفيروس بعد إصابتهم به، بلغ 149 شخصا.

وفي السياق، قال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون، إن انتشار فيروس كورونا تسبب في تباطئ نمو الاقتصاد العالمي.

وأفاد بريتون، في حوار مع قناة "BFMTV" الفرنسية، بأن الفيروس تسبب أيضا في خسارة تقدر بمليار يورو شهريا لقطاع السياحة الأوروبي.

من جهة أخرى، ارتفع عدد المصابين بكورونا في ألمانيا، إلى 157 شخصا، حسبما أعلنت السلطات الألمانية، الإثنين.