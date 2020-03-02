الرئيس العراقي يبدأ مشاورات تكليف شخصية جديدة

02 مارس 2020 - 10:00 م

بدأ الرئيس العراقي برهم صالح، الاثنين، مشاوراته مع الكتل السياسية، لتكليف شخصية جديدة لرئاسة الوزراء خلفا لمحمد توفيق علاوي، الذي أعلن انسحابه من التكليف إثر إخفاق البرلمان في منح حكومته الثقة.



ووفقا لبيان رئاسي اطلعت عليه الأناضول، فإن "صالح التقى كلا من رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي كلاً على حدة".



وشدد صالح، وفقا للبيان، على ضرورة "الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي".



وأكد على أهمية "الالتزام بالفترة الدستورية المحددة من أجل تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات التي تواجه العراق".

وفي وقت سابق الإثنين، اقترح رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وحل البرلمان قبل الانتخابات بـ60 يوما.



واستقالت حكومة عبد المهدي، مطلع ديسمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

فيما تنحى علاوي، الأحد، عن مهمة تشكيل الحكومة بسبب ما قال إنها "عراقيل" وضعتها قوى سياسية (لم يسمها) أمام تمرير حكومته.