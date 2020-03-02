» قوافلُ "الأزهر للفتوى" تواصل فعاليتها في المنصورة

02 مارس 2020 - 09:19 م

انطلقت صباح اليوم -الاثنين- ثاني قوافل مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى? الإلكترونية إلى? جامعة المنصورة، والتي يشارك فيها أعضاءُ المركز وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأزهرية، وكانت ندوات اليوم في كليات: الطب البيطري، والتي استقبل العلماءَ فيها الدكتور عادل التابعي زغلول عميد الكلية، والصيدلة، برعاية الدكتورة منال عيد، والتمريض، برعاية الدكتورة أمينة محمود عميدة الكلية.

وأظهر العمداءُ حفاوةً بالغةً بالعلماء المشاركين بالقافلة، وأثنوا على? الأزهر الشريف ودوره في نشر الوعي الديني، واهتمامه البالغ بالشباب وطلاب الجامعات، وتحصينهم من الأفكار الهدَّامة والمتطرفة؛ مما يسهم في حفظ المجتمع من كل ما يهدد سلامته واستقراره.

وكان أبرزَ محاور ندوات اليوم هو:

- التواصل الأسري.

- ضوابط علاقة الرجل بالمرأة.

- أسس اختيار شريك الحياة.

وفي نهاية الندوات دار حوارٌ مفتوحٌ بين الشباب والعلماء، ساده جوٌّ من الحفاوة والتفاعل.

وتستمر القوافلُ حتى? يوم الخميس المقبل.