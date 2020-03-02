  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر08:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيصل القاسم

مذيع "الجزيرة" يصف بشار الأسد بكلمة إباحية ويتعرض لزوجته

زلزال

عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ

فيروس" كورونا" في قطر

بعد السعودية.. دولة عربية جديدة تسجل أو إصابة بكورونا

مرتضى منصور

مجزرة في نادي الزمالك قبل لقاء الترجي

أرشيفية

الصين تهدي مصر ألف جهاز لكشف "كورونا" و"زايد" تفجر مفاجأة

هاني شاكر وعمر كمال

حقيقة تصالح هاني شاكر وعمر كمال وشاكوش

السعودية

عاجل.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

وصول اللاعبين لجنوب إفريقيا

بالصور.. أمر صادم يواجه بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا

تنفيذ حكم الجلد

بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس

صوت وجمال.. ابنة عاصي الحلاني تبهر الجميع(فيديو)

الصفحة الأخيرة

ماريتا الحلاني
ماريتا الحلاني
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. متسابقة ”ذا فويس“ المصرية تكذب عاصي الحلاني

#

ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادرًا للسلطان قابوس مع والدها

#

ابنة "الحلاني" تشارك في منتدى شباب العالم

#

شاهد..ابنة صدام حسين تنشر فيديو نادر لوالدها

جميلة

مطربة

عاصي الحلاني

ماريتنا الحلاني

لفتت المطربة الشابة ماريتا الحلاني، ابنة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، انتباه الجميع، عقب إصدار أحدث أعمالها الغنائية المصورة، أغنية "إذا فيك تنسى".

وظهرت ماريتا الحلاني بـ لوك جديد ومختلف خلال الأغنية، وتفاعل معها جمهورها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

ماريتا الحلاني هي مطربة لبنانية شابة نجلة الفنان عاصي الحلاني، تبلغ من العمر 23 عاما، وهي من مواليد العاصمة اللبنانية بيروت.

والأغنية من كلمات وألحان رامي الشافعي وتوزيع عمر صباغ.

وتعم تصوير الأغنية بقالب رومانسي باللهجة اللبنانية، وتُعتبر أولى أغاني ماريتا في العام الجديد 2020.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بصوتها وجمالها، وعلق البعض قائلًا باللهجة المصرية":ابن الوز عوام".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ضبط حفاضات يشتبه تصنيعها من مواد مسرطنة بالغربية
» صوت وجمال.. ابنة عاصي الحلاني تبهر الجميع(فيديو)
» "فينيسيوس" يكشف نصيحة "رونالدو" بين شوطي الكلاسيكو
» 8 آلاف جندي لتأمين مباراة الترجي والزمالك
» وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب "كورنا"
» عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ
» الموت يفجع أحمد عمر هاشم
» تونس تسجل أول إصابة بـ"كورونا"
» ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا
» وفاة "المرزوقي" تشعل مواقع التواصل
» بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية