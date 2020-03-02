  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيصل القاسم

مذيع "الجزيرة" يصف بشار الأسد بكلمة إباحية ويتعرض لزوجته

زلزال

عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ

فيروس" كورونا" في قطر

بعد السعودية.. دولة عربية جديدة تسجل أو إصابة بكورونا

مرتضى منصور

مجزرة في نادي الزمالك قبل لقاء الترجي

أرشيفية

الصين تهدي مصر ألف جهاز لكشف "كورونا" و"زايد" تفجر مفاجأة

هاني شاكر وعمر كمال

حقيقة تصالح هاني شاكر وعمر كمال وشاكوش

السعودية

عاجل.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

وصول اللاعبين لجنوب إفريقيا

بالصور.. أمر صادم يواجه بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا

تنفيذ حكم الجلد

بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس

تفاصيل تعيين معلمين بالحصة فى التربية والتعليم

الحياة السياسية

صورة
صورة
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"التعليم" تحذر الطلاب من هذا الأمر الخطير

#

"طلب إحاطة" بشأن تسريب امتحانات السات واحتكارها لشركة واحدة

وزارة التعليم

التربية والتعليم

تعيين معلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، الموافقة على الاستعانة بغير العاملين بالوزارة من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة .

وجاءت التفاصيل كما يلي:

* سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية .

* لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد وذلك مع مراعاة ما يلي :

* لن يتم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين

* يشترط توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها

* يؤخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة

*لايجوز لمن يتم الاستعانة بهم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة .

* سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 36 ألف معلم بناءا على تقرير الكفاية الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الأول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صوت وجمال.. ابنة عاصي الحلاني تبهر الجميع(فيديو)
» "فينيسيوس" يكشف نصيحة "رونالدو" بين شوطي الكلاسيكو
» 8 آلاف جندي لتأمين مباراة الترجي والزمالك
» وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب "كورنا"
» عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ
» الموت يفجع أحمد عمر هاشم
» تونس تسجل أول إصابة بـ"كورونا"
» ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا
» وفاة "المرزوقي" تشعل مواقع التواصل
» بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس
» حكم قضائي بحبس نجم الأهلى السابق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية