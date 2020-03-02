تفاصيل تعيين معلمين بالحصة فى التربية والتعليم

الطيب حسين
أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، الموافقة على الاستعانة بغير العاملين بالوزارة من حملة المؤهلات العليا للقيام بالعمل بنظام الحصة وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة .
وجاءت التفاصيل كما يلي:
* سيتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة) بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزاياالاجتماعية ) بموازنة المديرية التعليمية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الانشطة التعليمية بالمديرية .
* لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالي الواحد وذلك مع مراعاة ما يلي :
* لن يتم تحميل الموازنة العامة للدولة بأي أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين
* يشترط توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من اجلها
* يؤخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة
*لايجوز لمن يتم الاستعانة بهم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة .
* سيتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن سبق الاستعانة بهم في مسابقة 36 ألف معلم بناءا على تقرير الكفاية الصادر بشأنهم عن الفترة السابقة من مدير المدرسة والموجه الأول.
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