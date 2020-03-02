» عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ

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كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت عصر يوم الاثنين الموافق 2 /03/2020  هزة أرضية على بعد 9 كم جنوب هضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح المعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى بيان له، أن الهزة الأرضية كانت فى الساعة الرابعة عصرا و 52 دقيقة و11 ثانية بقوة بقوة 3.05 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض  27.7952° شمالا، و خط الطول 34.3838  شرقا، مؤكدا أنها كانت على عمق 10 كم ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات.


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