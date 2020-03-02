الحكومة تدشن موقعًا إلكترونيًا بشأن "كورونا"

02 مارس 2020 - 07:16 م

دشن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء موقعًا إلكترونيًا للتوعية بشأن فيروس كورونا.

وجاء اسم الموقع www.care.gov.eg ، حي يشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم، كما يتضمن أيضا باقة من المنشورات والفيديوهات التوعوية للوقاية من المرض، وكذلك تحديث لحظى بموقف الإصابات على مستوى العالم، مع إلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية.

وقال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والقائم بأعمال رئيس المركز، إنه تم أيضا تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بتوزيع نشرات توعوية ولافتات على جميع الوزارات لتعميمها على الجهات الحكومية التابعة حول سبل الوقاية من الفيروس المشار اليها، مع التأكيد على قيام كل وزير أو رئيس جهة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة التي تكفل سلامة وصحة العاملين به.