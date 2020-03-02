بعد السعودية.. دولة عربية جديدة تسجل أو إصابة بكورونا

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دولة عربية تسجل أول حالة إصابة بـ"كورونا"

قطر

السعودية

تونس

كورونا

دولة عربية

بعد إعلان وزارة الصحة السعودية، تسجيل أول حالة كورونا، لمواطن حضر من إيران عبر البحرين، دون أن يعلن أنه كان متواجدًا بطهران، أعلنت وزارة الصحة التونيسية، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأنباء التونيسية، اليوم الاثنين، أن الحالة المصابة في تونس، هي لشخص أجنبي عائد من إيطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.

هذا، وأعلنت السلطات القطرية، تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 7، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وكانت وزارة الصحة القطرية، أعلنت الأحد، أن فحوصات طبية كشفت عن إصابة حالتين إضافيتين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الحالتين تعودان لقطريين من ضمن المواطنين الذين قامت الدولة بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم.

وأوضحت أنه تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهم في حالة صحية مستقرة.


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