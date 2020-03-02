  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر07:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فيصل القاسم

مذيع "الجزيرة" يصف بشار الأسد بكلمة إباحية ويتعرض لزوجته

زلزال

عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ

فيروس" كورونا" في قطر

بعد السعودية.. دولة عربية جديدة تسجل أو إصابة بكورونا

مرتضى منصور

مجزرة في نادي الزمالك قبل لقاء الترجي

أرشيفية

الصين تهدي مصر ألف جهاز لكشف "كورونا" و"زايد" تفجر مفاجأة

هاني شاكر وعمر كمال

حقيقة تصالح هاني شاكر وعمر كمال وشاكوش

السعودية

عاجل.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

وصول اللاعبين لجنوب إفريقيا

بالصور.. أمر صادم يواجه بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا

تنفيذ حكم الجلد

بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس

وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب "كورنا"

عرب وعالم

ميركل والوزير
ميركل والوزير
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الكويت تكشف حقيقة وضع وزير تحت حجر منزلي بسبب كورونا

#

الأمير تشارلز يرفض مصافحة " نائب ترامب"

#

«شكري» يتوجه إلى أمريكا بعد فشل مفاوضات سد النهضة

#

ميركل تحذر من هجرة الشركات إلى خارج ألمانيا

رفض وزير الداخلية هورست زيهوفر، مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باليد، بسبب "فيروس كورونا المستجد".

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن وزير الداخلية الألماني بتلك اللقطة قدم نموذجا لتطبيق القوانين الخاصة بحظر المصافحة باليد.

وتابعت الصحيفة أن أنجيلا ميركل استقبلت الأمر ببساطة شديدة قائلة وهي تضحك "هذا الأمر الصحيح الذي يجب علينا إتباعه".

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر «لقد توقفت عن مصافحة الناس باليد.. وآمل أن يتم إنتاج عقار يعالج فيروس كورونا قريبا.. أتوقع أن يكون هذا العقار متاحا بنهاية العام».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» صوت وجمال.. ابنة عاصي الحلاني تبهر الجميع(فيديو)
» "فينيسيوس" يكشف نصيحة "رونالدو" بين شوطي الكلاسيكو
» 8 آلاف جندي لتأمين مباراة الترجي والزمالك
» وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب "كورنا"
» عاجل.. زلزال يضرب شرم الشيخ
» الموت يفجع أحمد عمر هاشم
» تونس تسجل أول إصابة بـ"كورونا"
» ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا
» وفاة "المرزوقي" تشعل مواقع التواصل
» بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس
» حكم قضائي بحبس نجم الأهلى السابق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:01 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية