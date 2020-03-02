» وزير ألماني يرفض مصافحة ميركل بسبب "كورنا"

02 مارس 2020 - 07:03 م

رفض وزير الداخلية هورست زيهوفر، مصافحة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل باليد، بسبب "فيروس كورونا المستجد".

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية فإن وزير الداخلية الألماني بتلك اللقطة قدم نموذجا لتطبيق القوانين الخاصة بحظر المصافحة باليد.

وتابعت الصحيفة أن أنجيلا ميركل استقبلت الأمر ببساطة شديدة قائلة وهي تضحك "هذا الأمر الصحيح الذي يجب علينا إتباعه".

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر «لقد توقفت عن مصافحة الناس باليد.. وآمل أن يتم إنتاج عقار يعالج فيروس كورونا قريبا.. أتوقع أن يكون هذا العقار متاحا بنهاية العام».