نادية الجندي تعلن اسم فنان شهير تزوجته وندمت لهذا السبب

02 مارس 2020 - 07:01 م

كشفت الفنانة نادية الجندى، لأول مرة عن اسم زوجها الفنان الشهير، الذي تزوجته وندمت، مؤكدة أنه لو عاد بها الزمن لم تكن توافق على الزواج منه.

وأوضحت نادية الجندي خلال لقائها في برنامج على قناة الغد، أنها تزوجت الفنان عماد حمدي بناءً على حب "مراهقة"، حيث كان يكبرها في ذلك الوقت بـ20 عامًا، وكانت هي في سن صغيرة.

وقالت "الجندي"، إن زواجها من الفنان عماد حمدي كان من منطلق أنني رأيت فيه حنان والدي واعتبره حب مراهقات.

وأضافت نادية قائلة: "لو عاد بى الزمن لكنت رفضت هذه الزيجة وانتظرت قليلا لان الزواج يحتاج الى نوعا من المساواة سواء على المستوى الفكري او العمري وربما كان سبب طلاقى من عماد حمدى انه يكبرني بـ 20 عاما".

وأوضحت الجندي قائلة: إن أفضل ما تحقق فى هذه الزيجة هو ابني هشام والذي يعيش حاليا بالخارج.

وأشارت إلى أن مسلسلها الجديد "نساء من ذهب" تشارك في بطولته بالاشتراك مع النجمة نبيلة عبيد، مبينًا أنَّه مسلسل مميز ومختلف وتقدم به شخصية مختلفة لم تقدمها من قبل.

وأضافت "نادية"، أنَّ المسلسل مأخوذ عن المسلسل الأجنبي "golden girl's "، مشيرة إلى أنَّ المنتج صادق الصباح هو من عرض عليها فكرة المسلسل، وتحمست له كثيرًا، لافتة إلى أنَّها ستقدم لونًا كوميديًا اجتماعيًا بشكل مختلف عن ما يقدم في الفترة الحالية.