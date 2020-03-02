» ياسمين صبري تنشر صورتها مع حبيبها بالخطأ

02 مارس 2020 - 06:37 م

نشرت الفنانة ?ياسمين صبري? صورة سيلفي لها عبر حسابها الخاص، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي أظهرت رفيقها الذي قال البعض أنه حبيبها، بالخطأ.

وتتواجد ياسمين صبري في إحدى الدول الاوروبية لممارسة رياضة التزلج، ونشرت صورتها مر تدية نظارة شمس، لكن النظارة كشفت عن مرافقها دون قصد من ياسمين.

هذه الصورة على الرغم انها قد لا توحي للمتابع بأي شيء غريب للوهلة الأولى إلا أنها أثارت الجدل بعد أن لاحظ بعض المعلقين ظهور شاب يجلس مع ياسمين في انعكاس زجاجة نظاراتها الشمسية وراحوا يتساءلون ان كان الشاب الذي يجلس معها على الطاولة هو حبيب او صديق حتى ان البعض افاد ان الشاب رجل اعمال مصري وعلى علاقة مع الممثلة المصرية.

ولم ترد "صبري" على هذه التكهنات كما أنها لم تقوم بحذف الصورة.