الصين تهدي مصر ألف جهاز لكشف "كورونا" و"زايد" تفجر مفاجأة

02 مارس 2020 - 06:12 م

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسلمها وثائق وأجهزة من الصين بشأن مكافحة فيروس كوورنا المستجد.

جاء هذا خلال لقائها بالقائم بأعمال وزير الصحة الصيني، اليوم الاثنين.

وقالت إن الصين قدمت لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه الوثائق والتي تعد خلاصة التجربة الصينية في التعامل مع الفيروس.

وذكرت أن الصين قدمت هدية للشعب المصري عبارة عن ألف جهاز كاشف لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إنها تشاركت مع المسئولين الصينيين الخبرات والبيانات بشأن التعامل مع كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة للتعامل مع كافة السيناريوهات في مصر.

وأكدت هالة زايد على أن مصر من أوائل الدول التي استجابت إلى لتعليمات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع كورونا، مشيرة إلى أن مصر لم تفرض حظر سفر على أي دول لأن المنظمة لم توصي بذلك حتى الآن.