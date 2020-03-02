» الموت يفجع أحمد عمر هاشم

02 مارس 2020 - 05:55 م

فجع الموت الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، اليوم الاثنين، برحيل شقيقته قبل ساعات.

ووافت المنية شقيقة عضو هيئة كبار العلماء، ومن المقرر إاقة العزاء بمحافظة الشرقية.

ونعت الطريقة الصديقية الشاذلية برئاسة الدكتور علي جمعة المفتي السابق شقيقة الدكتور أحمد عمر هاشم، داعية لها بالرحمة والمغفرة.

ويعد "هاشم" عضوًا في هيئة كبار العلماء، كما تولى رئاسة جامعة الأزهر، وكان رئيس لجنة الشؤون الدينية، فضلًا عن كونه عضوًا بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية.