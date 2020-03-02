  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر06:49 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

الصين تهدي مصر ألف جهاز لكشف "كورونا" و"زايد" تفجر مفاجأة

هاني شاكر وعمر كمال

حقيقة تصالح هاني شاكر وعمر كمال وشاكوش

السعودية

عاجل.. تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في السعودية

تنفيذ حكم الجلد

بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

وصول اللاعبين لجنوب إفريقيا

بالصور.. أمر صادم يواجه بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا

التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

أرشيفية

ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا

صورة

وفاة "المرزوقي" تشعل مواقع التواصل

رونالدو

سبب غير متوقع لحضور "كريستيانو" مباراة الكلاسيكو

بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس

عرب وعالم

تنفيذ حكم الجلد
تنفيذ حكم الجلد
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

لاغتصابهما فتاة.. إعدام شابين بدولة عربية في ميدان عام

#

أمريكية تتهم أميرًا بارزًا بإجبارها على ممارسة الجنس

#

تفاصيل القبض على شابين وفتاتين أثناء ممارسة الجنس بكمبوند سكني

#

تعويض ضخم لرجل فقد عضوه الذكري خلال جراحة: «حياتي دمرت»

تنفيذ

الحد

ممارسة الجنس

حكم الجلد

وسط حضور العشرات، وعلى العلن أمام المسجد، نفذت السلطات في مقاطعة باندا آتشيه في إندونيسا، حكم الجلد على شاب وفتاة بعد ضبطهما أثناء ممارس الجنس.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، صوراً لامرأة إندونيسية مرعوبة وهي تساق إلى ساحة الجلد ، بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج .

وتجمع العشرات للمشاهدة بينما كانت المرأة تُجلد مع سبعة أشخاص آخرين خارج مسجد في مقاطعة باندا آتشيه.

وقامت امرأة منتقبة بتنفيذ حكم الجلد ما بين خمس إلى 45 جلدة على ظهورهم بعد أن تم القبض عليهم يمارسون الجنس.

على الرغم من النقد الواسع للعقاب ، فإن الجلد العلني هو عقاب شائع لمجموعة من الجرائم في آتشيه .

حوالي 98 في المائة من سكان آتشيه البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة مسلمون يخضعون لقوانين المقاطعة .






تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ياسمين صبري تنشر صورتها مع حبيبها بالخطأ
» الموت يفجع أحمد عمر هاشم
» تونس تسجل أول إصابة بـ"كورونا"
» حكم قضائي بحبس نجم الأهلى السابق
» السعودية تكشف مفاجأة بعد الاشتباه في إصابة 298 بكورونا
» الشرقية للدخان تطرح علبة سجائر بـ10 جنيهات
» السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون العسكري
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» حكم ذبيحة رجب المعروفة بـ"العتيرة"..الإفتاء تجيب
» خبر سار من "الأرصاد" للمواطنين
» بسبب صورة..دينا الشربيني تثير ضحة على مواقع التواصل

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    07:29 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية