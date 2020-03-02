بالصور..تنفيذ حكم الجلد على شاب وفتاة بتهمة ممارسة الجنس

02 مارس 2020 - 05:54 م

وسط حضور العشرات، وعلى العلن أمام المسجد، نفذت السلطات في مقاطعة باندا آتشيه في إندونيسا، حكم الجلد على شاب وفتاة بعد ضبطهما أثناء ممارس الجنس.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية ، صوراً لامرأة إندونيسية مرعوبة وهي تساق إلى ساحة الجلد ، بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج .

وتجمع العشرات للمشاهدة بينما كانت المرأة تُجلد مع سبعة أشخاص آخرين خارج مسجد في مقاطعة باندا آتشيه.

وقامت امرأة منتقبة بتنفيذ حكم الجلد ما بين خمس إلى 45 جلدة على ظهورهم بعد أن تم القبض عليهم يمارسون الجنس.

على الرغم من النقد الواسع للعقاب ، فإن الجلد العلني هو عقاب شائع لمجموعة من الجرائم في آتشيه .

حوالي 98 في المائة من سكان آتشيه البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة مسلمون يخضعون لقوانين المقاطعة .