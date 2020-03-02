بالصور.. أمر صادم يواجه بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا

02 مارس 2020 - 05:41 م

فوجئت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، لدى وصولها لجنوب إفريقيا اليوم الاثنين، بهطول أمطار غزيرة على البلاد.

ووصل الأهلى قبل ساعات إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة صن داونز في إياب دور الثمانية من دورى أبطال إفريقيا.

وتزامن مع وصول البعثة هطول أمطار غزيرة، ما أثار المخاوف من تكرار المشهد أثناء خوض المباراة.

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم السبت المقبل، وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة بهدفين نظيفين.