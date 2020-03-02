سبب غير متوقع لحضور "كريستيانو" مباراة الكلاسيكو

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رونالدو
رونالدو
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برشلونة

ريال مدريد

كريستيانو

كلاسيكو

شهدت مدرجات استاد "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، يوم أمس، حضور مهاجم نادي يوفنتوس، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمتابعة مباراة الكلاسيكو التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن رونالدو استفاد من قرار تأجيل مباراة قمة الدوري الإيطالي بين فريقه يوفنتوس ضد إنتر ميلان بسبب تفشي فيروس كورونا، ليسافر إلى مدريد من أجل دعم ومساندة لاعبي فريقه السابق ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو.

وشوهد رونالدو أثناء مجريات مباراة الكلاسيكو في المنطقة المخصصة لكبار الشخصيات في "سانتياغو برنابيو"، وهو يستمتع بموقعة الريال و"البارسا"، في إطار منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين دون رد.

وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها النجم البرتغالي في ملعب "سانتياغو برنابيو"، منذ رحيله عن ريال مدريد صيف عام 2018.

ويعود آخر كلاسيكو شارك فيه رونالدو كلاعب لفريق ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو"، إلى الـ23 من ديسمبر 2017، وانتهت تلك المباراة بفوز برشلونة بثلاثية نظيفة.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، حيث سجل له 451 هدفا في 438 مباراة خاضها بين العامين 2009 و2018.


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