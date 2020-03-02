وفاة "المرزوقي" تشعل مواقع التواصل

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تونس

المرزوقى

المنصف المرزوقي

وفاة المرزوقى

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن وفاة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، قبل أن يتم نفيها لاحقًا.

جاء هذا بعد تداول تدوينة منسوبة لوزير الخارجية الحالي في تونس نورالدين الري، على موقع توتير.

 وأكدّ مدير الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية بوراوي الإمام، أنّ التدوينة عارية عن الصحة، و أن الحساب لا صله له بالوزير الحالي، بحسب وسائل إعلام تونسية.

كما أكّد مصدر مقرّب من " المرزوقي"، أنّ الخبر لا أساس له من الصحة وأن رئيس الجمهورية الأسبق في صحة جيدة ويتواجد حاليا في فرنسا وفي اتصال متواصل مع مستشاريه.

وتناقلت وسائل إعلام تونسية ومنصات وسائل اجتماعي خلال الساعات الماضية أنباء تفيد بوفاة المرشح الرئاسي في الانتخابات الأخيرة، قبل تبين زيفها.


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