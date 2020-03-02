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الشرقية للدخان تطرح علبة سجائر بـ10 جنيهات

الشرقية للدخان تطرح علبة سجائر بـ10 جنيهات

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سجائر
سجائر
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الطيب حسين

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علبة سجائر

طرح سجائر

تعتزم شركة "الشرقية للدخان"، طرح منتج جديد بالسوق المحلية، عبارة عن علبة سجائر يبلغ ثمنها 10 جنيهات.

وقالت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أن المنتج هو كليوباترا بوكس، عبوة بها 10 سجائر بقيمة 10 جنيهات.

وقالت إن ذلك يأتي وفقا لسياسة الشركة في التنوع بمنتجاتها وطرح أصناف جديدة بالسوق المصرية، لتلبي، وتتماشى مع متطلبات شرائح السوق المختلفة.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت الأسبوع الماضي قرارا لوزير المالية، بشأن أسعار السجائر الجديدة بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة عليها.

وتعتبر الأسعار الواردة في هذا القرار للشركات، ويتم الاتفاق على قائمة أسعار نهائية يجري على أساسها احتساب الضريبة.


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