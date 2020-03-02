رضوى الشربيني تتصدر الترند بعد "القبلات الساخنة"

02 مارس 2020 - 04:19 م

احتلت الإعلامية المثيرة للجدل رضوى الشربيني، الترند ضمن قائمة الأعلى رواجًا عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بسبب حديثها عن القبلات والإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت رضوى الشربيني، تغريدة ساخرة من فيروس كورونا، الذي أعلنت مصر اكتشاف إصابة الحالة الثانية اليوم لشخص اجنبي، معلنة مقاطعة "البوس والتسليم لعدم نشر الفيروس".

وكتبت "الشربيني" عبر حسابها على "تويتر" :": "شعارنا الجديد... مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".

وتسبب التغريدة في تفاعل كبير من متابعيها والنشطاء حتى أن هاشتاج باسمها تصدر الترند على تويتر، فيما تفاعلت مع كل من غرد باسمها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد".

وأشار مجاهد، إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي للصحة، أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.