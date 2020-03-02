  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر05:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وصول اللاعبين لجنوب إفريقيا

بالصور.. أمر صادم يواجه بعثة الأهلى بجنوب إفريقيا

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في 5 بنوك

التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

التخلص من جثة 88 إيراني في مقبرة جماعية بسبب كورونا

رونالدو

سبب غير متوقع لحضور "كريستيانو" مباراة الكلاسيكو

أرشيفية

ليس "كورونا".. مرض فتاك يحصد الأرواح في إثيوبيا

الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للمصريين

سفير مصر بالكويت: لا إصابات بين المصريين

أرشيفية

منع إعلاميين من الظهور في الإعلام السعودي

صورة

وفاة "المرزوقي" تشعل مواقع التواصل

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تتصدر الترند بعد "القبلات الساخنة"

سجائر

الشرقية للدخان تطرح علبة سجائر بـ10 جنيهات

رضوى الشربيني تتصدر الترند بعد "القبلات الساخنة"

آخر الأخبار

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

"أنا مش بـ 3 رجول".. هاشتاج يغضب رضوى الشربينى

#

بعد خطبتها.. ديانا كرزون تتصدر تريندات جوجل

#

"بعد أقوم أبوسك".. ليلى علوى مطلوبة على جوجل

#

"قوليله أنت زي أخويا".. نصائح رضوى الشربيني للفتيات

احتلت الإعلامية المثيرة للجدل رضوى الشربيني، الترند ضمن قائمة الأعلى رواجًا عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بسبب حديثها عن القبلات والإصابة بفيروس كورونا.

ونشرت رضوى الشربيني، تغريدة ساخرة من فيروس كورونا، الذي أعلنت مصر اكتشاف إصابة الحالة الثانية اليوم لشخص اجنبي، معلنة مقاطعة "البوس والتسليم لعدم نشر الفيروس".

وكتبت "الشربيني" عبر حسابها على "تويتر" :": "شعارنا الجديد... مش هنسلم مش هنبوس مش هننشر الفيروس".

وتسبب التغريدة في تفاعل كبير من متابعيها والنشطاء حتى أن هاشتاج باسمها تصدر الترند على تويتر، فيما تفاعلت مع كل من غرد باسمها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية جديدة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وقال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، إن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد".

وأشار مجاهد، إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المتحدث الرسمي للصحة، أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تونس تسجل أول إصابة بـ"كورونا"
» حكم قضائي بحبس نجم الأهلى السابق
» السعودية تكشف مفاجأة بعد الاشتباه في إصابة 298 بكورونا
» الشرقية للدخان تطرح علبة سجائر بـ10 جنيهات
» السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون العسكري
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» حكم ذبيحة رجب المعروفة بـ"العتيرة"..الإفتاء تجيب
» خبر سار من "الأرصاد" للمواطنين
» بسبب صورة..دينا الشربيني تثير ضحة على مواقع التواصل
» اجتماع طارئ بـ "كاف" لمناقشة أحداث الزمالك والترجي
» عادل إمام يرد على شائعة وفاته بسؤال قاس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:59 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية