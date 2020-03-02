منع إعلاميين من الظهور في الإعلام السعودي

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كشفت وسائل إعلام سعودية، عن صدور قرار  بإيقاف اثنين من الإعلاميين الرياضيين عن الظهور في القنوات الرياضية السعودية، بعد حدوث تجاوزات كلامية بين الإعلاميين في حلقة أحد البرامج الرياضية مساء أمس.

وكان المشهد الذي حدثت فيه التجاوزات الكلامية قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وسط استياء كبير.

يشار إلى أن البرامج الرياضية في عدد من القنوات باتت تثير الشارع الرياضي، وتزيد من التعصب واحتقان الجماهير، وسط مطالبات لوزارة الإعلام بالنظر فيما يحدث في القنوات الرياضية، ووضع حد لتلك التجاوزات من مقدميها وضيوفها.


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