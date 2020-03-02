قرار عاجل من سفارة السعودية لمواطنيها بإندونيسيا

02 مارس 2020 - 02:27 م

حذرت سفارة المملكة العربية بإندونيسيا، المواطنين المتواجدين ‏هناك من الاقتراب من أماكن الازدحام والتجمعات البشرية، ‏خشية انتقال عدوى فيروس كورونا.‏

ودعت المواطنين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا إلى تأجيل ‏خطط السفر غير الضرورية،‏‏ حرصًا على سلامتهم.‏

وطلبت من رعاياها التواصل عبر الأرقام المخصصة للطوارئ، ومتابعة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة المستجدات.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويديدو، في وقت سابق اليوم، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وهما لامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا وابنتها 31 عامًا.