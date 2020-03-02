تفاصيل الحالة الصحية للكندى المصاب بـ "كورونا"

02 مارس 2020 - 02:00 م

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن حالة الكندى التى تم الكشف عنها مؤخرا والحامل لفيروس كورونا، مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية بشكل منتظم بمستشفى النجيلة بمطروح.

وقالت الوزارة، إن الحالة يتم قياس درجة الحرارة لها كل 8 ساعات مع فحصها ومناظرتها طبيا وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة لها على مدار الساعة، مضيفة: أنه يتلقى 3 وجبات رسمية يوميا مع توفير رعاية طبية فائقة من خلال طاقم طبى وتمريضى والمريض لا يفارق العزل حتى تمام الشفاء.

وأعلنت الوزارة ومنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) داخل البلاد لشخص أجنبى.

وأوضح بيان أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.