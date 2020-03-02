العاملون بالزمالك يصدمون "مرتضى" بذلك الأمر

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مستحقات

الزمالك

بطولة

صرف

تظاهر عدد من العاملين بنادى الزمالك، داخل مقر القلعة البيضاء بميت عقبة لمطالبة المستشار مرتضى منصور رئيس النادى بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 3 أشهر.  

وردد العمال هتافات أسفل المبني الإداري الذى يجلس به رئيس النادى هتافات منها "أنزل بقى يا عم.. خلى عندك دم".

جدير بالذكر أن لاعبي الفريق الأول لم يحصلوا على رواتبهم فى ظل الأزمة المالية التى تضرب النادى على الرغم من تحقيق الفريق الأول بطولتين فى أقل من 6 أيام.

وكان مرتضي منصور، وعد لاعبي الفريق الأبيض، بسداد مستحقاتهم، قبل مواجهة الترجي التونسي في رادس، لتحفيز اللاعبين، ومواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية التي يحققها الفارس الأبيض خلال الفترة الماضية.


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